Coisas engraçadas para o jogo de hoje, no Dragão. Sabia que só há três jogadores dos actuais plantéis com golos nos clássicos: Ricardo, Maxi e Luisão? Sabia que o melhor marcador do clássico é Monteiro da Costa, com sete golos, à frente de Eusébio e Gomes, ambos com seis? Sabia que o último clássico com dois guarda-redes portugueses é de 2010, entre Beto e Quim (3-1 para o FCP)? Sabia que o último 0-0 é de 1991, entre Carlos Alberto Silva e Sven-Göran Eriksson? Sabia que o único treinador a ganhar o clássico no Porto pelos dois clubes é um tal Lipo Herczka.Quê? Aos 94 anos de idade, Rogério Lantres de Carvalho, mais conhecido como Pipi, tem uma jovialidade admirável. Tal como a memória. Conta sempre muito bem a história e acrescenta-lhe pormenores deliciosos. Quando lhe falamos de Lipo Herczka, a resposta é imediata. "Bom homem, sem dúvida, mas impossível quando estava de mau-humor. Sem razão aparente, no meio do treino, insultava este e aquele. Veja lá bem que de tão habituados já estávamos que nem o ligávamos nessa altura." É Lipo Herczka, o primeiro treinador a sagrar-se tricampeão nacional. Entre 1936 e 1938, pelo Benfica. O único a ganhar o clássico por FCP e Benfica. E também o primeiro treinador campeão espanhol pelo Real Madrid, em 1932. Ele há coisas.Há 85 anos, Lipo comete uma proeza assinalável e nunca mais repetida: campeão espanhol sem derrotas, com dez vitórias e oito empates. Nem assim o húngaro ganha pontos em Madrid e o presidente Luis Usera demite-o num abrir e fechar de olhos. Substitui-o por um adjunto chamado Santiago Bernabéu, tsss tsss. As más-línguas falam de falta de pulso para controlar o balneário madridista, só que a derrota vs Deportivo, então na 2.ª divisão, na primeira eliminatória daTaça Generalíssimo, influi (e de que maneira) na saída abrupta de Lipo. Este não se faz rogado e vai para Alicante. Assina pelo Hércules e é campeão da 3.ª divisão. Na época seguinte, é despedido outra vez e assume o Granada até 1935.Nesse ano, Lipo muda completamente de ares e adopta Portugal como pátria. E o Benfica como clube do coração. O irmão Desidério acompanha-o e estabelece-se no Barreiro. A 5 Fevereiro 1939, dá-se até um curioso (e inédito) encontro de irmãos na liga portuguesa. No Campo do Rossio, acaba 1-1. Na segunda volta, ganha Lipo por 1-0. Golo de Pipi. Ao longo de quatro épocas, Lipo ganha as tais três ligas consecutivas mais um Campeonato de Portugal, antecessor da Taça de Portugal –com este nome, é ele um dos finalistas da primeira edição, em 1939, ganha pela Académica por 4-3 nas Salésias, no seu 153.º e último jogo.Ao Benfica, seguem-se outros clubes portugueses. Como o FC Porto, onde é tricampeão regional entre 1943 e 1945. É precisamente aqui que queremos chegar, Lipo é o elo de ligação dos clássicos no Porto como único vencedor do jogo pelos dois clubes. Pelo FCP, a vitória chega no último dia do ano de 1944 por apertado 4-3. Catolino marca dois em meia-hora. Espírito Santo ainda reduz antes do intervalo. Teixeira empata aos 65', Araújo adianta o Porto aos 68'. Rogério, o Pipi, dá nova alegria ao Benfica e é Araújo quem se encarrega de fixar o 4-3, aos 76'. Passam-se quatro anos e ei-lo a fazer história. Pela primeira e única vez. Em Abril de 1948, Rogério (Pipi, óbvio) e Melão selam sem apelo nem agravo o 2-0 na Constituição. Lipo, o irredutível.Além de Benfica e Porto, também treina Académica, Vila Real, Estoril e União de Montemor. É lá (em Montemor-o-Novo) que Lipo morre a 14 Março 1951. E é também lá (no Cemitério de São Brissos, em Montemor-o-Novo) que é enterrado. Um tímido telefonema para a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo ajuda a explicar o fenómeno. À pergunta sobre Lipo Herczka, não há quem não o conheça. O nome é original. Quem é que se chama Lipo Herczka? Sobre ele, muito se escreve. Carlos Carvalho, dirigente do Benfica e jornalista, elogia-o. "Teve a rara intuição de saber adaptar as qualidades do futebolista português, de intuição e combatividade, ao estilo solto do futebol austríaco, onde a desmarcação e o toque suave de bola têm cunho de arte." Numa das pedras do mausoléu em Montemor, uma bola de futebol e os emblemas dos clubes portugueses. Nada de Real Madrid. Olé.