A máquina que torna o dono da Zara ainda mais rico

A filha do empresário Sandra Ortega, que detém 5,05% do capital do grupo, recebe agora 69 milhões de euros - o mesmo valor que recebeu em maio último.

A casa espectacular da dona da Zara em Madrid Marta Ortega, de 33 anos, comprou um dos melhores apartamentos no exclusivo bairro de Salamanca, em Madrid, há pouco mais de um ano, para remodelar e convertê-lo na sua base de operações na capital.







A maior fortuna de Espanha

No mesmo edifício onde se encontra a sede da Inditex, em Arteixo, há uma empresa muito menos conhecida que detém milhões. A Pontegadea Inversiones, a cargo de um pequeno grupo de gestores, gere o dinheiro que a cada ano entra em forma de dividendos e chega às mãos de Amancio Ortega. Através da Pontegadea, o bilionário criou um outro império imobiliário e de investimentos que vale já mais de 9.767 milhões de euros.



Esta empresa, com 69 trabalhadores, é o holding proprietário de mais de 50% das ações da dona da Zara e, por outro lado, tem um ramo imobiliário e de investimentos. Segundo explicou o El País em agosto, o dinheiro entra pela Inditex e sai em forma de investimentos pela Pontegadea - que compra edifícios de empresas, hotéis ou locais comerciais en boas ruas das grandes cidades mundiais. Todos os imóveis são postos a alugar e é desse aluguer que se obtém o rendimento da empresa.



Entre as empresas que alugaram edifícios comprados por Ortega estão a Amazon, a Apple e a Primark. Um destes exemplos é a Torre Cepsa, em Madrid, onde a Pontegadea alugou à gigante do comércio eletrónico Amazon sete andares. Em 2018, a empresa cobrou 362 milhões de euros por alugueres.



Além de comprar edifícios a Pontegadea está também ligada ao negócio do tijolo e das telecomunicações.





Amancio Ortega faz 82 anos fora do top 5 dos mais ricos Dono da Zara comemora o 82.º aniversário com menos 5 mil milhões de euros - Social , Sábado.







Lucro da Inditex subiu 10% em setembro

O lucro do grupo têxtil aumentou 10% para 1.549 milhões de euros no seu primeiro semestre fiscal, de fevereiro a julho, comparativamente ao período homólogo de 2018.



Segundo avançou em setembro a agência EFE, as contas apresentadas pelo grupo revelaram um aumento de 6,6% das vendas de fevereiro a julho, para 12.820 milhões de euros.