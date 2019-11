A loucura pelos Patek Philippe - mais caros que uma casa

ePaper ou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.

O Patek Philippe Nautilus foi o relógio com que sonhou durante muito tempo, até que, em 2015, numa ronda pelas novidades da alta relojoaria, na Internet, Pedro Sá o encontrou. Era azul e pertencia a um britânico que estava a vendê-lo, ainda por estrear, por 42 mil euros, o dobro do preço em vigor no site da marca suíça, fundada há 180 anos. Só que para o encomendar por 22 mil euros, teria que esperar pelo menos dois anos. Não resistiu e, ao fim de uns dias, o dentista do Porto já tinha o Nautilus no pulso.Para os colecionadores e apreciadores de relógios, a Patek Philippe é o expoente máximo da alta relojoaria e há cada vez mais quem invista nestas peças manufaturadas como se fossem obras de arte. Não foi por acaso que um Patek Philippe acabou de bater um recorde ao ser vendido por 31 mil dólares (28 milhões de euros), num leilão de beneficência, em Genebra, tornando-se no relógio mais caro do mundo.