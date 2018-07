A escolha da filha de Belmiro de Azevedo para liderar um dos maiores grupos portugueses demorou sete meses e foi feita em segredo. Conheça o perfil da mulher Sonae



Experiente, fria, racional, discreta e persistente. "A Cláudia Azevedo foi educada com os valores" que Belmiro implantou na Sonae, diz um quadro da empresa à SÁBADO. No fim de um processo de selecção que durou sete meses, em absoluto segredo, a herdeira vai suceder ao irmão Paulo Azevedo e a Ângelo Paupério.



Com 48 anos, Cláudia Azevedo foi escolhida como nova CEO da Sonae também por ser filha de Belmiro de Azevedo, mas essa circunstância não se traduziu numa ascensão directa e automática. Ao longo de sete meses de absoluto segredo, algo que muitos dizem só ser possível porque se trata da Sonae, Cláudia Azevedo juntou-se a mais uma dúzia de candidatos ao lugar.



Passaram todos por um exigente escrutínio liderado pelo board da própria Sonae, mas que também teve a participação de consultores especializados em recursos humanos e recrutamento de executivos, contratados para o efeito. "O processo foi muito rigoroso e cansativo, foram feitos inúmeros testes e entrevistas", adiantou à SÁBADO um dos candidatos ao lugar, que preferiu manter o anonimato.



A Sonae é um dos maiores grupos empresarias portugueses e só nos três primeiros meses de 2018 os seus lucros foram de 20 milhões de euros: mais do que duplicaram em relação a igual período de 2017. A caminho dos 60 anos de vida, a empresa tem 45 mil trabalhadores espalhados por 43 países do mundo.



