A corredora de fundo à frente da TAP

Quando em 2018 os 30 membros do conselho de governadores da influente International Air Transport Association (IATA) se juntaram para uma fotografia, alguém se destacou no mar de fatos escuros e de gravatas – na fila de trás, à direita, estava a única mulher no conselho de topo do organismo que ajuda a definir as políticas de aviação. Christine Ourmières-Widener fora confirmada horas antes como a primeira mulher naquele conselho. Entrara a título provisório, em substituição de Fernando Pinto, de saída da TAP – a companhia onde a gestora francesa se prepara para ser a primeira mulher presidente executiva.

O seu nome, noticiado pelo jornal digital ECO, não foi ainda oficializado – a SÁBADO confirmou junto de fontes seniores da TAP que a gestora de 56 anos será a próxima líder. Ourmières-Widener não foi a primeira, nem a segunda escolha. O pacote remuneratório menos atrativo – abaixo dos 45 mil euros brutos mensais e dos 14 mil para despesas do anterior presidente Antonoaldo Neves –, o atraso em Bruxelas na aprovação do plano de reestruturação da TAP e o facto de a equipa de administradores estar escolhida dificultaram a contratação de um executivo de topo no mercado internacional.

Ourmières-Widener encaixa, contudo, no perfil procurado. Traz 23 anos de experiência na aviação e é engenheira de formação que começou pela parte técnica do negócio – a unidade de manutenção do antigo avião supersónico Concorde – e que evoluiu para a vertente comercial até chegar ao cimo. Geriu durante um período curto a unidade norte-americana da gigante Air France/KLM e começou depois a presidir a companhias de aviação: primeiro a pequena e deficitária irlandesa CityJet, comprada pela Air France; depois, a britânica Flybe, a maior operadora regional da Europa. A TAP – que antes da pandemia transportava quase o dobro dos passageiros da Flybe – será um desafio maior.