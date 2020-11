Segurança Social faz cortes ilegais a trabalhadores que passaram por lay-off

A Segurança Social tinha prometido em abril que não iria penalizar as pessoas que estiveram em lay-off na sua carreira contributiva, que interfere no cálculo de eventuais futuros subsídios de desemprego, doença ou parentalidade. No entanto, queixas que chegaram ao Negócios e à provedora de Justiça mostram que neste momento isso não está a acontecer. Questionado, o Instituto da Segurança Social (ISS) garantiu que vai corrigir os registos e pagar retroativos às pessoas que tenham sido penalizadas no cálculo dos apoios sociais.