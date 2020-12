Governo bate à porta de 30 farmacêuticas para investir em Portugal

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a coordenar um projeto interministerial para reforçar o posicionamento de Portugal na cadeia de valor internacional do setor da saúde, em articulação com a rede diplomática numa dezena de países, com destaque para os EUA, Reino Unido, Suíça, Alemanha e China. O objetivo é identificar e abordar empresas envolvidas na pesquisa e produção da vacina contra a covid-19.

