O Governo está a promover a indústria farmacêutica portuguesa junto de multinacionais que estão a desenvolver vacinas para a Covid-19, com o objetivo de colocar Portugal na linha da frente do fabrico em massa de uma cura para a pandemia do novo coronavírus, avança o Expresso De acordo com o semanário, o Infarmed e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) consideram que existem recursos internos suficientes para potenciar a ofeta do sector e fazer crescer exportações.Ao Expresso, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, afirma que desde março que os ministérios da Saúde, Negócios Estrangeiros e Economia e Transição Digital fazem a "divulgação das competências nacionais no sector da saúde para atrair mais investimento direto estrangeiro".