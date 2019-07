Zé Luís foi confirmado como reforço do FC Porto

Zé Luís foi esta sexta-feira oficializado como jogador do FC Porto. O avançado assinou um contrato válido até 2023 e vai usar a camisola 20 nos dragões.





Esta é mais uma solução que passa a estar à disposição de Sérgio Conceição e até pode ser já utilizada no jogo de preparação com o Águeda, agendado para sábado, no Olival.