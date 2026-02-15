Villas-Boas: "Graças a Pinto da Costa hoje sabemos que a vitória no FC Porto não nasce do conforto"

No dia em que se assinala um ano da morte de Pinto da Costa, André Villas-Boas assina um longo texto de opinião no 'Jornal de Notícias' este domingo enaltecendo o legado do homem que esteve 42 anos à frente dos destinos dos dragões.

"Graças a Pinto da Costa, hoje sabemos que a vitória no FC Porto não nasce do conforto: nasce da superação, da exigência e da firmeza na proteção dos nossos princípios. (...) Sabemos tudo isso porque nos foi deixado um clube forte e poderoso, vencedor por mérito, duro por necessidade e infinitamente mais nobre do que o discurso hipócrita e de falso moralismo com que, tantas vezes, nos tentam diminuir. Hoje o FC Porto é maior do que qualquer ataque, maior do que qualquer caricatura maior do que qualquer campanha", escreveu.

"De uma sagacidade, sabedoria e inteligência invulgares", Pinto da Costa é descrito pelo seu sucessor como alguém que "nunca se acomodou perante as idiossincrasias de um país centralista, onde tantas vezes se confundiu poder com geografia, influência com privilégio, e onde a narrativa sobre o FC Porto continua a ser cozinhada num ruído que não é isento, nem justo, nem limpo".