André Ventura, comentador daafecto ao Benfica, revelou, esta segunda-feira, no programa 'Pé Em Riste', uma mensagem que Luís Filipe Vieira lhe enviou após a derrota das águias com o Tondela em casa por 2-3.A derrota do passado fim-de-semana foi um duro golpe para as aspirações do Benfica de chegar ao pentacampeonato. André Ventura pediu mudanças nos 'encarnados', ao que o presidente respondeu: "De facto é uma grande desilusão e tristeza para todos nós. Mas nestas alturas não reajo emocionalmente. Sou frio e profundo a pensar. Só assim foi possível percorrer o caminho e chegar onde estamos hoje. Com certeza que amanhã será um novo dia para nós continuarmos a mesma caminhada. Sempre Benfica e unidos nestas alturas onde aparecem muitos a falar mas que nada fizeram".A vitória do FC Porto este domingo frente ao Marítimo por 0-1 colocou os 'dragões' a apenas um ponto da conquista do título.