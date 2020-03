UEFA adia Euro2020 para 2021 devido ao novo coronavírus

A UEFA anunciou esta terça-feira que o Campeonato Europeu de 2020 foi adiado para o verão de 2021, devido à ameça e propagação do novo coronavírus. A decisão foi tomada pelas 55 federações dos países europeus através de videoconferência. O torneio, do qual Portugal é detentor do título, iria realizar-se entre 12 de junho e 12 de julho deste ano em 12 cidades europeias diferentes.



A UEFA anunciou também que todas as suas competições e jogos entre clubes e seleções nacionais, tanto no futebol masculino como no feminino, foram adiadas devido à Covid-19. Esta medida incluí os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se realizariam esta terça e quarta-feira.









UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: — UEFA (@UEFA) March 17, 2020





Assim, os jogos de play-off que determinariam as últimas equipas a estarem presentes no Euro2020, agendadas para o fim de março, serão agora jogadas no início de junho. A UEFA e as federações decidiram ainda que as novas datas para o Euro2021 serão entre 11 de junho e 11 de julho de 2021.