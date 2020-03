Em tempo de quarentena, ginásios põem as pessoas a treinar em casa

Começaram por adotar medidas extra de higiene mas acabaram por fechar as portas por tempo indeterminado devido ao surto do novo coronavírus . Foi o caso dos ginásios Go Fit, que encerraram na sexta-feira, e aos que se seguiram ginásios como o Solinca, o Fitness Hut, o Pump e o 1Fight.Mas os ginásios portugueses querem ajudar na quarentena pedida pelo Governo e estão a fazer treinos online para que todos possam treinar sem sair de casa.Através do Facebook e do Instagram os treinadores estão a fazer treinos diários, com pouco material - que as pessoas conseguem encontrar em casa -, para combater o sedentarismo.Foram também criados grupos de Facebook com treinos de ioga ou pilates para motivar as pessoas a fazer exercício em casa.Apesar de a Direção-Geral da Saúde não ter decretado o fecho dos ginásios, a maioria decidiu encerrar por precaução. Na sexta-feira, em comunicado, a Associação de Ginásios de Portugal (AGAP), aconselhou a suspensão das atividades em todos os clubes de fitness. "Aconselhamos a que todos os Clubes de Fitness suspendam as suas atividades. Esta medida justifica-se devido ao agravamento da situação no país e no âmbito da política de responsabilidade social que sempre seguimos, neste e noutros domínios", referiu a AGAP.