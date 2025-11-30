Sábado – Pense por si

FC Porto mantém liderança isolada ao vencer Estoril Praia

30 de novembro de 2025
Este resultado pôs termo a uma sequência de duas vitórias seguidas e quatro jogos sem perder dos 'canarinhos'

Um golo do brasileiro William Gomes deu este domingo a vitória ao FC Porto na receção ao Estoril Praia, num jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que manteve os 'azuis e brancos' na liderança isolada.

Os 'dragões' asseguraram a quarta vitória consecutiva com um golo logo aos oito minutos, acumulando 34 pontos, mais três do que o Sporting, segundo classificado, e mais seis do que o Benfica, terceiro.

Este resultado pôs termo a uma sequência de duas vitórias seguidas e quatro jogos sem perder dos 'canarinhos', 10.ºs classificados, com os mesmos 13 pontos do Rio Ave.

