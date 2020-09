Benfica perde com PAOK e está fora da Liga dos Campeões

O Benfica perdeu esta terça-feira frente ao PAOK Salónica por 2-1 na Grécia e está fora da Liga dos Campeões.Num jogo que decidia o destino das "águias" na competição onde marcavam presença há já 10 anos consecutivos, num jogo a uma única mão devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, Jorge Jesus optou por colocar em campo três reforços da nova época no onze titular: Vertoghen, Pedrinho e Everton.Depois de uma primeira parte sem grandes oportunidades, para além de uma bola ao poste protagonizada por Pizzi, foi o PAOK a entrar melhor na segunda parte, com um golo de Giannoulis aos 63 minutos.O verdadeiro golpe de teatro no duelo da terceira pré-eliminatória da 'Champions' aconteceu doze minutos depois, por parte de um ex-Benfica. Zivkovic ampliou a vantagem dos gregos e o Benfica ficava cada vez mais longe de seguir em frente.Rafa Silva marcou ainda o golo de honra das "águias" aos 90+4, mas já não havia tempo para a reviravolta.

Historicamente, o clube lisboeta só somava triunfos nos três jogos disputados no reduto do PAOK Salónica, tendo vencido no Estádio Toumba em 1999/2000, por 2-1, em 2013/14, na primeira passagem de Jorge Jesus pela Luz, por 1-0, e, na anterior tentativa de chegar à 'Champions', em 2018/19, por expressivos 4-1.