Tenista Nuno Borges apura-se para a segunda ronda em Auckland

O tenista português Nuno Borges apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Auckland, na Nova Zelândia, depois de afastar o argentino Tomás Martín Etcheverry, em três sets.



Nuno Borges avança para a segunda ronda do torneio em Auckland AP

Num torneio em que atingiu as meias-finais em 2025, o maiato, 46.º do ranking mundial, venceu Etcheverry, 61.º, por 7-5, 3-6 e 7-6 (7-2), em duas horas e 30 minutos.

"Neste tipo de condições escorregadias não podemos sentir-nos muito bem. Hoje, acho que não consegui jogar o melhor ténis, mas estive bem no tie-break, fiz muitas coisas boas nessa altura. Espero que seja um aumento de confiança para o próximo jogo", disse Borges, ainda no court central de Auckland.

Oitavo cabeça de série na Nova Zelândia, Borges vai defrontar na próxima ronda o norte-americano Elito Spizzirri, 89.º do mundo e vindo da qualificação, naquele que será o segundo encontro entre ambos, depois da vitória do número um português em Atenas em 2025.

Depois de vencerem o torneio de Brisbane, o português Francisco Cabral, que esteve a assistir ao encontro do compatriota, e o austríaco Lucas Miedler, segundos cabeças de série no torneio de pares, estreiam-se na quarta-feira em Auckland, frente aos brasileiros Marcelo Melo e Fernando Romboli.

