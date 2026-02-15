Tenista Frederico Silva conquista challenger de Chennai

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O tenista português Frederico Silva conquistou este domingo o primeiro título da carreira no circuito challenger, ao vencer o argentino Federico Agustin Gomez na final de Chennai, na Índia, num jogo decidido em três sets.



Frederico Silva conquistou o título em Chennai Beatriz Ruivo/FPT

Frederico Silva, 255.º do ranking mundial e sexto cabeça de série, bateu o número 196 da hierarquia ATP, com os parciais de 6-4, 6-7 (10-12) e 6-4, num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de três horas.

O tenista luso, de 30 anos, venceu o primeiro set por 6-4, depois de quebrar por duas vezes o serviço do argentino, e no segundo esteve perto do triunfo, mas desperdiçou quatro 'match points' no 'tie-break' e viu o seu adversário triunfar e levar o jogo para um decisivo terceiro set.

Então, Frederico Silva voltou a superiorizar-se a Federico Agustin Gomez, segundo pré-designado, e conquistou o primeiro título da carreira no circuito challenger, na quinta final que disputou, depois de derrotas em São Paulo, Kobe, Yokkaichi e Troisdorf.

5th final ??

7th championship point ????



Ferreira Silva FINALLY lands a Challenger title 6-4, 6-7(10), 6-4 in a Chennai epic ?? [2] Gomez#ATPChallenger pic.twitter.com/An4lXHPkVa — ATP Challenger (@ATPChallenger) February 15, 2026