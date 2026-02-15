Técnico português assina um contrato válido até ao final da temporada 2026/27

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Agora é oficial. Vítor Pereira foi confirmado este domingo como novo treinador do Nottingham Forest, tendo assinado um contrato válido por 18 meses, até ao final da temporada 2026/27.



Oficial: Vítor Pereira é o novo treinador do Nottingham Forest Nottingham Forest

"O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a contratação de Vítor Pereira como novo treinador da equipa principal, num contrato de 18 meses", pode ler-se no comunicado oficial do emblema inglês, que recentemente demitiu o inglês Sean Dyche.

Vítor Pereira, de 57 anos, regressa assim à Premier League depois de já ter orientado o Wolverhampton entre dezembro de 2024 e novembro do ano passado. Será o quarto técnico do Nottingham Forest na presente temporada, registo inédito no campeonato inglês já que, até hoje, nenhum clube tinha tido quatro treinadores diferentes na mesma época.

No que à Premier League diz respeito, o Nottingham Forest está na luta pela permanência, encontrando-se no 17.º lugar com 27 pontos, apenas 3 acima da linha de água, onde se encontra o West Ham de Nuno Espírito Santo. Na Liga Europa, os reds vão disputar o playoff de acesso aos oitavos-de-final frente ao Fenerbahçe, curiosamente um dos clubes que Vítor Pereira também já orientou, em 2021.

Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal.



Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU — Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026