Oficial: Vítor Pereira é o novo treinador do Nottingham Forest

Técnico português assina um contrato válido até ao final da temporada 2026/27

Agora é oficial. Vítor Pereira foi confirmado este domingo como novo treinador do Nottingham Forest, tendo assinado um contrato válido por 18 meses, até ao final da temporada 2026/27.

"O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a contratação de Vítor Pereira como novo treinador da equipa principal, num contrato de 18 meses", pode ler-se no comunicado oficial do emblema inglês, que recentemente demitiu o inglês Sean Dyche.

Vítor Pereira, de 57 anos, regressa assim à Premier League depois de já ter orientado o Wolverhampton entre dezembro de 2024 e novembro do ano passado. Será o quarto técnico do Nottingham Forest na presente temporada, registo inédito no campeonato inglês já que, até hoje, nenhum clube tinha tido quatro treinadores diferentes na mesma época.

No que à Premier League diz respeito, o Nottingham Forest está na luta pela permanência, encontrando-se no 17.º lugar com 27 pontos, apenas 3 acima da linha de água, onde se encontra o West Ham de Nuno Espírito Santo. Na Liga Europa, os reds vão disputar o playoff de acesso aos oitavos-de-final frente ao Fenerbahçe, curiosamente um dos clubes que Vítor Pereira também já orientou, em 2021.

