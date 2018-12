O sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal ditou jogos entre Vitória de Guimarães- Benfica, Feirense-Sporting, Leixões- FC Porto e Aves - Sporting de Braga.

O sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal, realizado na tarde desta sexta-feira na Cidade do Futebol, ditaram uma eliminatória sem jogos entre os três grandes. No entanto, Benfica e Sporting poderão encontrar-se nas meias-finais.



Nos jogos sorteados, Vitória de Guimarães irá defrontar o Benfica na cidade berço, Feirense jogará contra o Sporting em Santa Maria da Feira, Leixões irá jogar frente ao FC Porto em Matosinhos e Desportivo das Aves, detentor do troféu, irá jogar em casa frente ao Sporting de Braga.



No sorteio da meia-final, também realizado esta tarde, ditou que Benfica ou Vitória de Guimarães poderão enfrentar Feirense ou Sporting na eliminatória seguinte. Consequentemente, Sporting de Braga ou Desportivo das Aves poderão encontrar FC Porto ou Leixões nas meias-finais.



Os jogos dos quartos-de-final irão realizar-se entre 15 e 17 de Janeiro, enquanto os jogos referentes às meias-finais, já a duas mãos, entre 5 e 7 de Fevereiro e 2 e 4 de Abril.