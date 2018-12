Treinador português reagiu, em conferência de imprensa, à vitória do seu Al Hilal por 4-3 contra rival no campeonato saudita, o Al Ahli.

Jorge Jesus mantém na Arábia Saudita o seu estilo irreverente de falar de futebol. Depois de conduzir o Al Hilal a mais uma vitória, desta vez sobre o rival Al Ahli, o técnico português foi questionado pelos jornalistas se estava nervoso durante a partida.



A resposta saiu pronta. Jesus virou-se para o tradutor e disse-lhe "bola, vê lá se dizes bola, como eu digo em Portugal, zero". E acrescenta, com um lapso no nome do clube rival, que confundiu com o seu próprio emblema "Estou habituado a jogar com Reais Madrids e Barcelonas e não me enervo, agora ia-me enervar com o Al..., o Al Hilal [Jesus queria dizer Al Ahli]?"



Com esta vitóira, Jesus segura o prmeiro lugar na liga com 35 pontos, mais três que o Al Nassr, que é o segundo e mais 11 que o Al Ahli, que é quinto.