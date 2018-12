Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Sporting vence Vorskla em Alvalade por 3-0

Num jogo sem muitas dificuldades, o clube leonino bateu Vorskla Poltava com golos de Fredy Montero e Miguel Luís, que fez o seu primeiro golo enquanto jogador do Sporting. Ardin Daliku acabou por marcar um autogolo perto do intervalo.