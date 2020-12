Sporting vence Mafra e está nas meias-finais da Taça da Liga

O Sporting venceu esta terça-feira o Mafra por 2-0, em jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga.Numa versão especial da competição, reduzida devido à pandemia da Covid-19 a oito equipas - os seis primeiros da Liga NOS e os dois primeiros da Segunda Liga -, o líder do campeonato Sporting encontrou o Mafra, então segundo classificado e agora quarto.Com algumas mudanças nas equipas, o primeiro golo do encontro só chegou aos 64 minutos, por intermédio do esloveno Sporar.A vantagem foi depois dilatada pelo brasileiro Tabata, aos 70 minutos, após ter entrado ao intervalo.Com a vitória, o Sporting fica agora à espera dos resultados dos outros jogos dos quartos-de-final, entre Benfica e Vitória de Guimarães, FC Porto e Paços de Ferreira e Sporting de Braga e Estoril.