Os "leões" responderam da melhor maneira à crise que têm vivido e encurtaram distâncias para o pódio do campeonato. Bruno Fernandes e Bas Dost (por duas vezes) fizeram os golos do jogo.

O Sporting Clube de Portugal venceu, este domingo, o Sporting de Braga por 3-0 em jogo a contar para a 22ª jornada da Liga NOS, realizado no Estádio Alvalade XXI.



Apesar de virem de uma série de apenas uma vitória em cinco partidas foram os "leões" a entrar melhor na partida, com um golo atrás de livre direto por parte de Bruno Fernandes, aos 33 minutos.



Já na segunda parte, o Sporting dilatou a vantagem através da conversão de uma grande penalidade cometida por Claudemir a Diaby. Chamado a bater, Bas Dost não facilitou e ampliou o resultado para 2-0 aos 50 minutos.



Dez minutos depois, uma combinação entre o holandês e Bruno Fernandes fez o resultado final de 3-0, com Bas Dost a rematar de novo para o fundo das redes do Braga defendidas pelo português Tiago Sá.



Com a vitória, o Sporting fica com 45 pontos, aproximando-se dos rivais Sporting de Braga e Benfica e mantendo a distância de nove pontos para o líder, FC Porto. O Braga permanece no 3º lugar da tabela classificativa, com 49 pontos, mas pode ver fugir o Benfica que joga esta segunda-feira em Vila das Aves.