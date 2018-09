Sporting: Recorde de 18.755 votantes vai cair?

Os responsáveis do Sporting acreditam que poderão atingir este sábado, 8 de Setembro, o maior número de votantes da história das eleições do clube. Esse recorde foi estabelecido em 2017, com 18.755 votantes

Até à hora de almoço, mais de 10 mil sócios já votaram para as eleições deste sábado, que vão eleger o novo presidente do Sporting. Os responsáveis leoninos acreditam que deverão chegar aos 19/20 mil votantes, batendo assim o anterior recorde de participação, que aconteceu a 4 de Março de 2017, quando Bruno de Carvalho foi reeleito, no frente-a-frente com Pedro Madeira Rodrigues. Nessa altura, votaram 18.755 sócios.



Esse número foi o mais alto da história das eleições leoninas, ultrapassando o anterior marco, estabelecido em 1988: 17.093. Esse acto eleitoral ditou a vitória de Jorge Gonçalves, "O Bigodes", que veio agitar as hostes leoninas com as promessas das "unhas do leão", trazendo jogadores como Eskilsson, Silas, Dougas, Carlos Manuel (ex-Benfica), Ricardo Rocha ou Rijkaard (que acabou por não ficar no Sporting).



As terceiras eleições mais concorridas de sempre (até hoje), foram as de 2013 (16.055 votantes), quando Bruno de Carvalho foi eleito presidente pela primeira vez, obtendo 53,63 por cento dos votos, face aos 39,46 de José Couceiro.