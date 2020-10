Sporting processa Benfica por 359 mil euros pagos após incêndio na Luz

O Sporting processou o Benfica para recuperar os pouco mais de 359 mil euros que pagou de indemnização aos encarnados pelos danos provocados no Estádio da Luz, na sequência de vários incêndios ateados por adeptos sportinguistas, após o dérbi da 11ª jornada da Liga 2011/12. A ação começa a ser julgada no dia 19 deste mês, no Juízo Central Cível de Lisboa, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter ordenado que o processo regressasse à primeira instância.

