Rúben Ribeiro anunciou que vai prosseguir a carreira no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos , segundo anunciou o próprio jogador. O contrato é válido por uma temporada, com mais duas de opção, e no acordo assinado ficou estabelecido que o jogador português irá envergar a camisola 10.Segundo foi possível apurar, o clube do Médio Oriente não estabeleceu qualquer acordo com o Sporting, logo esta transferência vai ser contestada judicialmente pela SAD leonina, que vai exigir uma indemnização pelo passe do criativo, de 31 anos. Recorde-se que numa entrevista concedida a, o jogador anunciou que a extinta Comissão de Gestão estava a pedir dois milhões de euros pelo seu passe.O médio-ofensivo decidiu avançar para a rescisão de contrato alegando justa causa, após o ataque à Academia no passado dia 15 de maio. O Sporting vai contactar o Al Ain e, caso não haja acordo, o processo será resolvido pela via jurídica.