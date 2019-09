Sporting confirma contratação de Yannick Bolasie

Sporting anunciou, em comunicado, a contratação de Yannick Bolasie, avançado que chega por empréstimo do Everton até final da temporada. O extremo congolês, de 30 anos, é destro mas pode atuar nas duas alas.

Foi o terceiro reforço oficializado pelos leões no último dia de mercado, depois de Fernando (extremo do Shakhtar) e Jesé Rodríguez (avançado do PSG), que também chegam cedidos pelos respetivos emblemas.