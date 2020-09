Sporting: Academia de Alcochete vai passar a chamar-se Cristiano Ronaldo

O Sporting vai mudar o nome do seu centro de formação em Alcochete para Academia Cristiano Ronaldo, em homenagem à estrela do futebol que começou a deu os seus primeiros passos profissionais no desporto em Alvalade.

Em comunicado oficial, o clube refere que "o bom filho a casa torna" e que a Academia de Alcochete "acolhe agora o seu nome em homenagem àquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do Mundo galardoado com cinco Bolas de Ouro e capitão da selecção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações".



? O nome do imortalizado na nossa Academia ?



A Academia do Clube passará a chamar-se #AcademiaCristianoRonaldo

O clube lembra que Cristiano Ronaldo juntou-se ao Sporting em 1997, com apenas 12 anos, e que em agosto de 2002, com apenas 17 anos, estreou-se profissionalmente pelos "leões".

A Academia de Alcochete, cujo nome oficial até agora era de Academia do Sporting Clube de Portugal, foi inaugurada também em 2002, a 21 de junho desse mesmo ano.

A inauguração oficial, refere o clube, será ainda anunciada e faz parte de um "projecto de reconhecimento a várias referências do Clube, incluindo alguns dos maiores talentos produzidos pela Academia, cujos campos de treino receberão os seus nomes", uma lista que também será anunciada brevemente.