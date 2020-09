Sp. Braga prepara queixa na FIFA contra o Sporting

A SAD do Sp. Braga prepara-se para acionar todos os meios disponíveis caso o Sporting não pague mesmo a dívida da contratação de Rúben Amorim. Os minhotos deram até às 16 horas de hoje para os leões saldarem a dívida que neste momento se situa em 11,8 milhões de euros, em função dos juros e penalizações decorrentes do contrato. Os bracarenses veem a conduta do Sporting como concorrência desleal, uma vez que o clube de Alvalade ‘forçou’ a saída do treinador que estava precisamente a lutar com os leões pelo 3º lugar da Liga, que o Sp. Braga acabou na mesma por conquistar.





