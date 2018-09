O canoísta já tinha sido vice-campeão em 2017, em Pietermaritzburgo, na África do Sul.

O canoísta português Sérgio Maciel conquistou esta sexta-feira o título mundial de maratona de sub-23 em C1, no campeonato do mundo que decorre em Vila de Prado.



Depois de ter sido vice-campeão em 2017, em Pietermaritzburgo, na África do Sul, Sérgio Maciel cumpriu os 22,6 quilómetros da regata em 01:51.32,67 horas, menos 4,48 segundos do que o segundo classificado, o húngaro Baláz Adolf.



Na terceira posição terminou o também húngaro Dániel Lazczó, a 13,34 segundos do português.



Ricardo Coelho não foi além do sexto lugar, a 3.21,41 minutos do compatriota.