O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lembrou que não faz sentido "chorar" por situações que não se podem alterar, em referência à ausência de Aboubakar no jogo contra o Benfica.

Do lado do Benfica, não haverá Jardel na defesa, do lado do FC Porto, não estará Aboubakar na frente de ataque: que ausência fará então mais 'mossa' no clássico de amanhã, na Luz? A pergunta feita a Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os encarnados, da 7.ª jornada, ficou com resposta adiada... para depois do encontro.



"Depende", começou por dizer o treinador dos azuis e brancos. "No fim do jogo posso responder de forma diferente. Preocupo-me com a minha equipa, em encontrar soluções, e Aboubakar tem um peso importante na nossa equipa. Não o temos, teremos de arranjar soluções. Do outro lado, não vejo a equipa do Benfica a chorar muito por situações às quais não pode dar a volta. Somos treinadores e temos de arranjar soluções. Os meus avançados, ou extremos, podem fazer um jogo menos bons e os centrais do Benfica fazerem um jogo fantástico ou vice-versa", completou.



"Preparamo-nos para todos os cenários possíveis dentro do que tem sido o passado recente do Benfica, daquilo que é a sua dinâmica de jogo. Poderá mudar aqui e acolá qualquer situação consoante jogue um ou outro jogador, mas estamos preparados. Temos de nos preparar da melhor forma para fazer um bom jogo perante um adversário difícil e temos de estar a um alto nível para vencer o jogo".



Regresso de Soares e o "estatuto" relativo



De regresso após o jogo da Champions está Soares após Champions, o que não 'obrigará' Conceição a fazer alterações na equipa.



"Não tenho de formar o meu onze em função do estatuto de um jogador ou de voltar um jogador que normalmente é titular... Tenho de ver quem é que está ao melhor nível, que me dê garantias para o sucesso. É sempre bom ter mais jogadores, neste caso Tiquinho, mas isso não implica se teremos ou não de mudar. Tenho um grupo de jogadores inteligente, percebem esses momentos. O mais importante é pensarmos como equipa e, independentemente de quem for lá para dentro, os que ficam no banco ou em casa, vão estar todos com energia muito positiva para conseguirmos a vitória", afirmou.



Parabéns aos rivais... em nome de Portugal