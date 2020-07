Sérgio Conceição dedica título do FC Porto aos pais

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou esta quarta-feira que foi necessário "acreditar na qualidade dos jogadores" para ser campeão e dedicou o título à família.

"Quero dedicar o título à minha família, que sofre muito, e aos meus pais. Sou um eterno apaixonado pela luta que eles tiveram para me darem princípios muito importantes. Pensamos em desfrutar do momento, terminar os jogos que vêm aí. Temos de ser sérios e ambiciosos", afirmou no Estádio do Dragão, após o fim do jogo frente ao Sporting.