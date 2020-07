Seninho, ex-jogador do FC Porto, morreu na madrugada deste sábado aos 71 anos, no Hospital de São João. O antigo extremo dos dragões, que terminou a carreira nos Estados Unidos, sofria de complicações pulmonares.Arsénio Rodrigues Jardim "Seninho" disputou 275 jogos ao longo da carreira, 150 com a camisola dos dragões, e deixou o seu nome na história num jogo muito particular com o Manchester United na Taça das Taças de 1977/78: foi o herói 'veloz' da segunda mão, em Old Trafford."Lembro-me de tudo como se fosse hoje. Tínhamos ganho 4-0 nas Antas e estava lá toda a imprensa mundial para ver a equipa que tinha conseguido esse feito. Marquei dois golos, por sinal muito bonitos, que foram decisivos, porque perdemos 5-2. A nossa equipa era fabulosa", recordava anuma entrevista em 2004, sublinhando o jogo que mudaria a sua vida e que o colocaria no radar do Cosmos... de Pelé."Segundo me disse depois o Pelé, eles já me conheciam, pois tinham vindo a Portugal ver alguns jogos, mas ninguém soube. No final do jogo, fiquei a saber que os olheiros do Real Madrid, Atlético Madrid, AC Milan e até mesmo o próprio Manchester United, tinham gostado da minha exibição. Fiquei naturalmente entusiasmado. Mas foi na manhã seguinte ao jogo de Manchester que o representante do Cosmos me colocou uma proposta fabulosa à minha frente. Meio milhão de dólares (o que era 20 mil contos nessa altura) e um contrato para três anos. Era mesmo muito dinheiro para aquela época e aceitei de imediato, mas também avisei que tinha uma entidade patronal que tinha o direito de opção sobre o meu passe e que teria primeiro de falar com o FC Porto. Tive algumas dificuldades em sair do FC Porto, mas a situação acabou por se resolver para bem de todas as partes".À família enlutada,endereça as mais sentidas condolências.Na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Belenenses SAD, Sérgio Conceição lamentou a perda do antigo antigo dos dragões."Lamento a perda de um desportista de eleição, como tem acontecido ao longo da nossa vida, infelizmente é isto. Tem um trajeto de grande qualidade dentro do campo não só fora dele, há que lamentar a perda de uma pesoa como ele", disse.