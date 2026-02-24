Sábado – Pense por si

Desporto

Santiago Bernabéu: um estádio que assusta

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00

Jorge Valdano falava do "medo cénico" para explicar as grandes remontadas europeias do Real Madrid. E é nesse ambiente que o Benfica, esta quarta-feira, tem de fazer o que nenhuma equipa portuguesa conseguiu: vencer no Santiago Bernabéu. Em 10 jogos, o melhor foi o empate do FC Porto (1-1), em 2003/04, quando foi campeão europeu.

