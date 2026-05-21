Sandra Madureira avança em tribunal contra o FC Porto

Processo movido pela mulher do ex-líder dos Super Dragões está relacionado com a sua expulsão como sócia.

Sandra Madureira moveu uma ação de processo comum contra o FC Porto no passado dia 12 de maio, no Tribunal Judicial da Comarca do Porto.



Sandra Madureira Igor Martins

Segundo as informações recolhidas por Record, o processo está relacionado com a expulsão da mulher do ex-líder dos Super Dragões, Fernando Madureira de sócia do FC Porto, situação que foi determinada no fim de novembro do ano passado, após votação dos associados azuis e brancos, em Assembleia Geral.

Segundo informação oficial divulgada na altura pelo FC Porto, "908 associados votaram a favor da manutenção da pena aplicada à associada Sandra Manuela Bessa do Vale Madureira" pelo Conselho Fiscal e Disciplinar dos dragões, "710 votaram contra, 60 abstiveram-se e houve 3 votos nulos ou brancos".

Tudo isto surgiu como consequência da Assembleia Geral Extraordinária, realizada a 13 de novembro de 2023 e que desencadeou o processo conhecido por 'Operação Pretoriano'.

Esta ação movida por Sandra Madureira ao FC Porto (o clube, não a SAD), tem um valor de 30.000,01 euros, mas isso não se refere ao que reclama a antiga vice-presidente dos Super Dragões. Esse, isso sim, é o valor da causa atribuído por ficção jurídica, aplicado automaticamente pela lei a litígios de natureza imaterial ou quando o valor real do dano não consegue ser quantificado à data da apresentação, como é o caso. Além disso, esse valor também permite um eventual futuro recurso para o Supremo.