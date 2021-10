Rui Costa é o novo presidente do Benfica

Os resultados parciais apontam para vitória de Rui Costa com cerca de 80% dos votos só no pavilhão da Luz. Numa primeira contagem dos votos, o atual administrador da SAD do Benfica aparece com uma vantagem significativa de cerca de 80% dos votos no pavilhão nº. 2 do Estádio da Luz.



Os votos ainda estão a ser contados, mas resultados parciais dão vitória "esmagadora" a Rui Costa frente a Francisco Beniztez, segundo estão a avançar o Correio da Manhã e o Record.



As urnas encerraram no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, um dos locais onde decorreu este sábadp, entre as 08:00 e as 22:00 as eleições para os órgãos sociais do Benfica, com um recorde de mais de 40 mil votantes.