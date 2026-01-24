Rúben Semedo alvo de novas acusações de violência: "Tinha quatro homens a agarrar-me, ele com a mão na minha boca..."

Albufeira. Presidente da câmara do Chega nomeia irmã
Marco Alves
Mulher publicou uma sequência de 'stories' no Instagram onde relata a situação.
Uma mulher, que nas redes sociais se identifica como Pássaro Negro, publicou uma sequência de 'stories' no Instagram onde acusa Rúben Semedo de violência física. Nos vídeos, a alegada vítima explica que o central português, que atualmente representa o AVS, a convidou para se deslocar até sua casa onde terão acontecido os eventos relatados pela própria.
