Guarda-redes : Rui Patrício, Anthony Lopes e Beto



Defesas : Cédric Soares, João Cancelo, Bruno Alves, José Fonte, Rolando, Luís Neto, Mário Rui, Raphael Guerreiro



Médios : William Carvalho, Rúben Neves, João Moutinho, Adrien Silva, Manuel Fernandes, André Gomes, João Mário, Bruno Fernandes, Bernardo Silva



Luís Neto, do Fenerbahçe e Mário Rui, do Nápoles, entram na convocatória de Fernando Santos depois de Coentrão e Rúben Dias terem sido afastados por lesão.Esta seria uma estreia na equipa A para o central do Benfica, que saiu lesionado no jogo frente ao Feirense.O lateral esquerdo do Sporting também abandonou a partida frente ao Rio Ave, no Estádio de Alvalade, a cinco minutos do final, com queixas na coxa.