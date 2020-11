Ronaldo de volta: jogou e marcou dois golos

Cristiano Ronaldo regressou este domingo à competição depois de 21 dias afastado dos relvados por ter estado infetado com o novo coronavírus. Começou com suplente mas acabaria por fazer a diferença.O internacional português entrou no jogo da Juventus frente à Spezia aos 56 minutos. Entrou e fez a diferença, ao ajudar a cimentar a vitória. Foi o autor do segundo e do quarto golo da Juventus, um jogo que acabaria 1-4.No penaltie, Ronaldo ainda teve tempo para fazer magia e marcar à "Panenka".A Juventus sobe agora ao segundo lugar da Serie A, a quatro pontos do líder AC Milan.