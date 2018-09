A candidatura de José Maria Ricciardi respondeu à NOS e garantiu que as informações sobre o contrato entre a NOS e o Sporting, apresentadas no debate de ontem entre os seis candidatos à presidência, são "factuais e correctas". Em comunicado, a Lista B reagiu à operadora televisiva - que havia negado já esta manhã ter passado dados a qualquer candidatura -, estranhando que a mesma apenas se tenha pronunciado um mês depois de as informações sobre este contrato terem sido divulgadas precisamente por Ricciardi.

"As informações sobre o contrato entre a NOS e o Sporting são factuais e correctas, resultam do cruzamento de várias fontes conhecedoras do negócio e das implicações para o clube. A lista B divulgou essa informação há já um mês, tendo voltado ao assunto em várias circunstâncias, para melhor esclarecimento dos sócios, numa altura em que terão de escolher a futura direcção do clube. Estranhamos a necessidade de a NOS afirmar agora, um mês depois da revelação dos factos, que não prestou essa informação. Muito em breve a realidade confirmará os factos", pode ler-se no comunicado na Lista B.



Recorde-se que, no debate de ontem, Ricciardi afirmou que "o Sporting tem um contrato em escada com a NOS, à semelhança dos outros clubes, 33 milhões agora e 35 milhões depois", acrescentando que "a equipa de Bruno de Carvalho já recebeu 60 e que só temos a receber 8".



Tal comentário levou à reacção da NOS, esta manhã: "Nunca a Administração da NOS reuniu e muito menos forneceu qualquer tipo de informação, a qualquer candidato ou potencial candidato."