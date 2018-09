Renato Sanches concedeu uma entrevista ao site do Bayern Munique na qual afirmou acreditar que esta temporada vai ser de afirmação nos bávaros. Agora sob o comando de Niko Kovac, o médio português mostrou-se satisfeito."Jogar aqui? Significa muito, é um dos melhores clubes do Mundo e qualquer jogador gostaria de estar na minha posição e jogar no Bayern. É um clube com um grande historial, sinto-me muito honrado por estar aqui novamente. Sinto-me muito bem este ano, preparado para jogar aqui. Estou contente por ter um novo treinador, é uma nova oportunidade para mostrar o meu trabalho. Ele puxa pelos jogadores e fico contente com isso, sinto que este ano vou conseguir corresponder às expectativas", referiu o jogador.De resto, Renato pretende evoluir por muitos anos no clube alemão: "O meu objectivo é jogar aqui, ficar aqui o máximo de tempo possível. Se já tenho esta honra, o resto é trabalhar e dar o meu melhor".