Presidente do Al Hilal diz que rumor sobre saída de Jesus é falso

Mohammad Bin Faisal, presidente do Al Hilal, reagiu às notícias sobre o alegado despedimento de Jorge Jesus falando dizendo que tudo não passou de mais uma "tentativa de destabilizar a equipa"."Não é nenhuma surpresa. Há sempre tentativas de destabilizar a equipa antes de cada jogo. Mas felizmente a equipa está bem e vai jogar um importante jogo liderada pelo treinador Jorge Jesus. Esperamos conquistar os três pontos e continuar na liderança", escreveu o dirigente no Twitter.Recorde-se que também Octávio Machado, amigo do técnico, já tinha explicado que Jesus foi completamente apanhado de surpresa pelas notícias que falavam da sua saída, embora seja certo que existe alguma tensão neste momento