A selecção portuguesa de râguebi sub-18 qualificou-se hoje para as meias-finais do campeonato europeu da categoria, ao derrotar a Rússia por 37-32, em jogo dos quartos de final disputado em Szamotuly, na Polónia.



No jogo das meias-finais, agendado para quarta-feira, a equipa portuguesa vai defrontar a Geórgia, que hoje se impôs à Holanda por 69-12.



Depois de ter estado a vencer por 3-0, na sequência de uma penalidade de Domingos Cabral, Portugal esteve e perder com a Rússia por 3-18, mas três ensaios de Rafaelle Storti, em seis minutos, permitiram à selecção lusa chegar ao intervalo com uma vantagem de quatro pontos (22-18)



O início da segunda parte voltou a ser positivo para os Lobinhos, que dilataram a vantagem com mais dois ensaios, marcados por Tomás Cabral e Gonçalo Barbosa.



No entanto, a Rússia conseguiu anular a desvantagem (32-18) e a cinco minutos do fim o jogo estava empatado a 32.



A equipa portuguesa manteve a serenidade, pressionou os russos no seu meio-campo e, na bola de jogo, António Cunha fez o ensaio que garantiu a vitória por 37-32.