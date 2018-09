Os portugueses Jody Lot e Teresa Duarte venceram a 31 edição do Campeonato do Mundo de Pesca Submarina, que decorreu em Sagres, no Algarve, entre 6 e 9 de Setembro. A competição contou com 87 atletas, de 25 países



Ao capturar 25 peixes, o algarvio Jody Lot sagrou-se campeão mundial de pesca submarina, sendo seguido no pódio pelo também português André Domingues (23 peixes) e pelo espanhol Sergio Dejulian (22 peixes). Já a Taça do Mundo de Pesca Submarina Feminina foi ganha por Teresa Duarte, que ficou à frente das norte-americanas Rosibel Perurena (2ª) e Kelsey Albert (3ª). Por equipas, a nível feminino a selecção dos EUA ficou em 1º, seguindo-se Portugal e Espanha.



A competição masculina decorreu no sábado e no domingo, com a presença de 69 atletas de 23 países. A nível colectivo, a Espanha ganhou, com Portugal em 2º e o Chile em 3º.



Jody Lot, que nasceu em Lagos e vive no Alvor, já tinha sido campeão mundial em 2012.



As provas foram organizadas pela Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas, em parceria com a Câmara de Vila do Bispo. A iniciativa tem como objectivo promover a pesca submarina e desconstruir alguns mitos relacionados com esse desporto. Por exemplo, na prova "só são permitidas capturas das espécies com valor desportivo, com limites mínimos de peso e quotas por espécie". E todas as capturas realizadas, num total de quase 2 mil toneladas, foram oferecidas ao Banco Alimentar Contra a Fome e à Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo.