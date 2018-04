Diogo Ganchinho venceu este domingo o Campeonato da Europa de Trampolins, que se realiza em Baku.





O atleta que compete, em Portugal, pelo Sporting conseguiu um total de 60.130 pontos, o suficiente para se sagrar campeão e ficar à frente do bielorrusso Mikita Ilynikh (59.365) e do francês Allan Morante (59.315).