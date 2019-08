Começa a tornar-se uma pequena tradição a visita do FC Porto ao Santuário de Fátima nos regressos de Lisboa. Na madrugada de sábado para domingo, depois do clássico da Luz, o cenário não foi diferente.Na viagem de volta à cidade Invicta, a comitiva azul e branca realizou uma paragem no maior local de culto em território luso, um momento que foi partilhado por Alex Telles nas redes sociais."Estava com saudades desse lugar", escreveu o lateral.