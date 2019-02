O presidente dos "dragões" e Luís Gonçalves, diretor desportivo do FC Porto, visitaram balneário da equipa de arbitragem no final do jogo que terminou empatado.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o seu diretor desportivo, Luís Gonçalves, visitaram o balneário dos árbitros no final do Moreirense-FC Porto da passada sexta-feira. De acordo com o relatório da equipa de arbitragem do jogo, liderada pelo árbitro Jorge Sousa, os dirigentes portistas foram "de forma rápida" despedirem-se dos membros que apitaram o encontro que terminou com um empate (1-1).



Os relatórios dos encontros da 21ª jornada da Liga NOS foram publicados esta quarta-feira e o documento relativo ao encontro de Moreira de Cónegos que abriu a ronda de jogos tem essa indicação, na parte referente ao quarto árbitro, António Filipe Alves.