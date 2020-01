do ataque à Academia do Sporting, estão a ser ouvidos no Tribunal de Monsanto os depoimentos de Cristiano Piccini, jogador do Valência, e Fábio Coentrão, atualmente sem clube. Ambos eram jogadores dos "leões" na época em que aconteceu a invasão ao centro de treinos do clube.

O defesa italiano mencionou ainda o comportamento estranho de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, durante uma reunião antes do ataque. "O treinador tinha dado folga dia 14 e 15 mas depois o presidente disse que nós tinhamos de nos apresentar no dia 15 na academia."Também falou na sessão de julgamento Carlos Mota, de 64 anos. Enfermeiro no clube, estava no gabinete de enfermagem da Academia na altura da invasão de adeptos. O profissional de saúde confirmou ao tribunal que os jogadores não quiseram falar com Bruno de Carvalho após o ataque."Ouvi barulho e corri logo para o balneário. Tentavam fechar a porta. Vi um indivíduo com um cinto a tentar bater, eles iam fixados em dois ou três jogadores", conta. "O Bas Dost levou seis pontos. Ficou muito afetado com a situação."