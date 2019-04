Petit reconhece que forçou amarelos para poupar jogadores diante do Benfica

Segue-se a deslocação ao Estádio da Luz para enfrentar o Benfica, a 22 de abril, e Petit admite que dois dos principais futebolistas do Marítimo completaram propositadamente uma série de amarelos para falharem o próximo encontro e ficarem disponíveis para os derradeiros quatro jogos.



"Cada semana tem a sua estratégia para cada jogo. Vamos apanhar uma equipa difícil, o Benfica, e já no jogo com o FC Porto, no Dragão, poupámos alguns jogadores que estavam com quatro amarelos e em risco de não defrontarem o Nacional. Por isso, optámos por esses jogadores (Edgar Costa e Joel) levarem o quinto amarelo e estarem disponíveis para os quatro jogos finais", explicou.

Petit, treinador do Marítimo, considera que a sua equipa soube gerir a vantagem alcançada na primeira parte para, assim, vencer em casa o Feirense (2-0)."Foi um jogo difícil. Sabíamos que ia ser, porque o Feirense está numa fase complicada e tinha aqui um jogo decisivo para eles. Depois, a nossa entrada não foi a que queríamos. O Feirense teve uma grande penalidade, o que deu alguma intranquilidade à equipa. Tentámos mudar, com o Getterson na direita e o Correa a jogar atrás do Joel, e a equipa conseguiu ter mais bola e criar oportunidades. Acabámos por fazer dois golos na primeira parte. Na segunda, tivemos o controlo do jogo, sabendo que o Feirense tinha de arriscar. Depois das expulsões dos jogadores do Feirense, soubemos gerir bem o jogo e o resultado. Foi mais importante os três pontos do que a exibição. Nesta fase, o mais importante é conseguir sair da barreira dos 30 pontos, e estamos mais perto do nosso objetivo. Ando há três ou quatro épocas nesta fase e sei que não é fácil jogar contra equipas que estão à procura de pontos", analisou o técnico dos insulares.