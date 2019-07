Benfica confirma recuperação de Perin



O Benfica emitiu entretanto uma nota oficial a propósito da



"O Sport Lisboa e Benfica informa que na sequência da realização dos exames médicos, hoje efetuados, se conclui que o guarda-redes Mattia Perin tem um processo de recuperação superior ao inicialmente previsto, sendo de cerca de 4 meses.



Nesse sentido, houve acordo entre os clubes e os representantes do jogador para que a recuperação de Mattia Perin seja feita na Juventus e, concluída essa fase, se concretize a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes."



Desta forma, Mattia Perin vai mesmo fazer parte do plantel do Benfica, com as águias a pagarem à Juventus 15 milhões de euros pelo passe do guardião internacional italiano.O Benfica emitiu entretanto uma nota oficial a propósito da situação de Mattia Perin , explicando que o processo de recuperação do guardião italiano irá demorar quatro meses, pelo que será feito nas instalações da Juventus. Cumprida essa fase, explica o clube da Luz, o italiano de 26 anos irá voltar a Portugal para se juntar aos seus novos colegas no Seixal.

Mattia Perin, afinal, vai mesmo ser jogador do Benfica. Depois de ter detetado problemas nos exames médicos efetuados , que fizeram o clube da Luz duvidar da contratação do guardião, a situação em torno do guardião de 26 anos evoluiu de forma favorável, com o Benfica a concordar avançar para a contratação, permitindo que Perin termine a sua recuperação em Turim. Ao que tudo indica, Perin irá voltar a Itália e terá regresso marcado a Lisboa para dezembro, altura na qual será novamente observado e, caso esteja totalmente recuperado, será integrado no plantel.De acordo com o que Record apurou, em causa esteve o facto de os médicos do Benfica terem detetado que, afinal, a recuperação da mazela no ombro iria demorar mais tempo do que se pensava inicialmente. Numa primeira fase essa situação fez mesmo as águias ponderarem abortar o negócio, mas após posterior ponderação a decisão tomada foi a de permitir a recuperação do guardião junto da Juventus.